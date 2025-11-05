ЗМІ: у Польщі затримали суддю, що нетверезою потрапила у ДТП

У Польщі у середу нібито затримали суддю, яка за кермом свого автомобіля потрапила у ДТП в нетверезому стані.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Аварія сталася у Замості близько 10:30 ранку. Автомобіль Suzuki в’їхав у бампер автомобіля Honda, що прямував попереду. Ніхто з водіїв не постраждав.

Перевірка на алкоголь водія Honda показала негативний результат, тоді як 59-річна водійка Suzuki мала понад 1,5 проміле алкоголю в крові. Її взяли під варту.

За даними ЗМІ, які поки офіційно не підтвердили, жінка є суддею Окружного суду Замостя.

Влітку за нетверезим водінням впіймали топпосадовця литовської митниці, а президенту Литви нещодавно довелося давати коментарі через те, що його радника запідозрили у виступі на публічній події у нетверезому стані.

Нагадаємо, Латвія вже понад 2 роки передає Україні автомобілі, вилучені у п’яних водіїв.