СМИ: в Польше задержали судью, которая в нетрезвом состоянии попала в ДТП

В Польше в среду якобы задержали судью, которая за рулем своего автомобиля попала в ДТП в нетрезвом состоянии.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Авария произошла в Замостье около 10:30 утра. Автомобиль Suzuki въехал в бампер автомобиля Honda, который ехал впереди. Никто из водителей не пострадал.

Проверка на алкоголь водителя Honda показала отрицательный результат, тогда как 59-летняя водитель Suzuki имела более 1,5 промилле алкоголя в крови. Ее взяли под стражу.

По данным СМИ, которые пока официально не подтверждали, женщина является судьей Окружного суда Замостья.

Летом за вождение в нетрезвом виде поймали топ-чиновника литовской таможни, а президенту Литвы недавно пришлось давать комментарии по поводу того, что его советника заподозрили в выступлении на публичном мероприятии в нетрезвом состоянии.

Напомним, Латвия уже более 2 лет передает Украине автомобили, конфискованные у пьяных водителей.