У Любліні закрили аеропорт, але не через невідомий дрон

Аеропорт у польському Любліні закрили на кілька годин у середу у звʼязку з військовими навчаннями.

Як пише "Європейська правда", про це на Х повідомило Польське управління з питань повітряного руху.

У повідомленні йдеться, що простір над аеропортом у Любліні "закритий з 15:30 до 18:00 через заплановані навчання ВПС Польщі".

"Закриття не пов'язане з авіаційними заходами охорони кордону", – додали там.

Аеропорт у Любліні був введений в експлуатацію в 2012 році. Він має статус міжнародного аеропорту і може обслуговувати літаки розміром з Boeing 767 або Airbus A310.

Нагадаємо, в останні тижні в різних європейських країнах тимчасово закривають аеропорти у звʼязку з появою невідомих безпілотників.

У вівторок через невідомі безпілотники призупинили роботу аеропорти Брюсселя та Льєжа.

У Німеччині ввечері у неділю, 2 листопада, призупиняв роботу аеропорт міста Бремен після появи невідомого дрона.