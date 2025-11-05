В Люблине закрыли аэропорт, но не из-за неизвестного дрона

Аэропорт в польском Люблине закрыли на несколько часов в среду в связи с военными учениями.

Как пишет "Европейская правда", об этом на Х сообщило Польское управление по вопросам воздушного движения.

В сообщении говорится, что пространство над аэропортом в Люблине "закрыто с 15:30 до 18:00 из-за запланированных учений ВВС Польши".

"Закрытие не связано с авиационными мероприятиями по охране границы", – добавили там.

Аэропорт в Люблине был введен в эксплуатацию в 2012 году. Он имеет статус международного аэропорта и может обслуживать самолеты размером с Boeing 767 или Airbus A310.

Напомним, в последние недели в разных европейских странах временно закрывают аэропорты в связи с появлением неизвестных беспилотников.

Во вторник из-за неизвестных беспилотников приостановили работу аэропорты Брюсселя и Льежа.

В Германии вечером в воскресенье, 2 ноября, приостанавливал работу аэропорт города Бремен после появления неизвестного дрона.