Велика Британія призначила нового посла в Україні

Новим послом Великої Британії в Україні стане Ніл Кромптон.

Про це йдеться у повідомленні британського уряду, передає "Європейська правда".

"Ніл Кромптон, кавалер ордена Британської імперії, призначений Послом Його Величності в Україні замість Мартіна Гарріса, кавалера ордена Британської імперії, який переходить на іншу посаду в дипломатичній службі", – йдеться у повідомленні.

Ніл Кромптон у резиденції посла Британії в Ер-Ріяді

У відомстві повідомили, що Кромптон приступить до виконання своїх обов'язків у жовтні 2025 року.

До призначення на посаду посла в Україні він протягом п'яти років був послом Британії у Саудівській Аравії.

До цього, з 2015 по 2019 рік очолював директорат МЗС Британії щодо Близького Сходу та Північної Африки.

А в 2014 році, коли розпочалася російсько-українська війна, Кромптон очолював директорат МЗС щодо Східної Європи та Центральної Азії.

Загалом же свою кар'єру в МЗС Британії Ніл Кромптон розпочав у 1995 році.

Нагадаємо, посол Британії Мартін Гарріс у вересні завершив роботу в Україні через два роки на посаді. Його попередниця Мелінда Сіммонс нещодавно очолила посольство у Польщі.