Велика Британія призначила нового посла в Україні
Середа, 22 жовтня 2025, 16:54
Новим послом Великої Британії в Україні стане Ніл Кромптон.
Про це йдеться у повідомленні британського уряду, передає "Європейська правда".
"Ніл Кромптон, кавалер ордена Британської імперії, призначений Послом Його Величності в Україні замість Мартіна Гарріса, кавалера ордена Британської імперії, який переходить на іншу посаду в дипломатичній службі", – йдеться у повідомленні.
У відомстві повідомили, що Кромптон приступить до виконання своїх обов'язків у жовтні 2025 року.
До призначення на посаду посла в Україні він протягом п'яти років був послом Британії у Саудівській Аравії.
До цього, з 2015 по 2019 рік очолював директорат МЗС Британії щодо Близького Сходу та Північної Африки.
А в 2014 році, коли розпочалася російсько-українська війна, Кромптон очолював директорат МЗС щодо Східної Європи та Центральної Азії.
Загалом же свою кар'єру в МЗС Британії Ніл Кромптон розпочав у 1995 році.
Нагадаємо, посол Британії Мартін Гарріс у вересні завершив роботу в Україні через два роки на посаді. Його попередниця Мелінда Сіммонс нещодавно очолила посольство у Польщі.