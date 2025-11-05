В Украине начинает работу новый посол Великобритании

Президент Владимир Зеленский в среду принял верительные грамоты у нового посла Великобритании Нила Кромптона.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава государства написал в Telegram.

Зеленский сообщил, что принял верительные грамоты у новоназначенных послов Великобритании, Новой Зеландии, Чили и Сомали и "поздравил с началом миссии".

"С каждым отдельно пообщались, обсудили ключевые направления сотрудничества. Среди тем – поддержка Украины, усиление санкционного давления на Россию, развитие двусторонних отношений", – добавил он.

О назначении Нила Кромптона послом Великобритании в Украине стало известно в октябре.

До назначения он в течение пяти лет был послом Великобритании в Саудовской Аравии, а также возглавлял директорат МИД Великобритании по Ближнему Востоку и Восточной Европе.

Предыдущий посол Великобритании Мартин Харрис в сентябре 2025 года завершил работу в Украине после двух лет на должности.

Его предшественница Мелинда Симмонс недавно возглавила посольство в Польше.