Парламент Болгарії створив комісію з розслідування діяльності Сороса

Болгарські депутати в середу проголосували за створення тимчасової комісії, яка буде розслідувати діяльність Джорджа Сороса та його сина Олександра Сороса і їхніх фондів на території Болгарії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на болгарську службу "Радіо Свобода".

За створення комісії щодо Сороса проголосували насамперед опозиційні депутати – зокрема проросійське "Відродження" та популісти з партій МЕЧ і "Є такий народ".

Водночас рішення підтримали болгарські соціалісти та частина депутатів блоку ГЕРБ-СДС, які входять до урядової коаліції.

Ініціатором кроку стала партія "Рух за права і свободи" (ДПС) Деляна Пеєвського – олігарха, проти якого запроваджені санкції США та Великої Британії через причетність до масштабної корупції.

ДПС вже майже рік намагалась просунути свою ідею щодо створення комісії з розслідування діяльності Сороса, але досі не вдавалося зібрати необхідну більшість для її підтримки.

Фонд Сороса "Відкрите суспільство" розпочав свою діяльність у Софії в 1990 році, відразу після падіння комуністичного режиму.

95-річний Джордж Сорос, який пережив Голокост, зазнає критики з боку крайніх правих через свою благодійну діяльність, що спонукало президента США Дональда Трампа вимагати розслідування.

Сорос, що є уродженцем Угорщини, часто фігурує в риториці угорської влади як утілення зла й намірів підірвати угорську державність.

За прем'єрства стипендіата Соросової програми Віктора Орбана було закрито фінансований тим університет, а також ухвалено антимігрантський закон, названий "стоп Сорос".