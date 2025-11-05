Парламент Болгарии создал комиссию по расследованию деятельности Сороса

Болгарские депутаты в среду проголосовали за создание временной комиссии, которая будет расследовать деятельность Джорджа Сороса и его сына Александра Сороса и их фондов на территории Болгарии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на болгарскую службу "Радио Свобода".

За создание комиссии по Соросу проголосовали прежде всего оппозиционные депутаты – в частности пророссийское "Возрождение" и популисты из партий МЕЧ и "Есть такой народ".

В то же время решение поддержали болгарские социалисты и часть депутатов блока ГЕРБ-СДС, входящих в правительственную коалицию.

Инициатором шага стала партия "Движение за права и свободы" (ДПС) Деляна Пеевского – олигарха, против которого введены санкции США и Великобритании из-за причастности к масштабной коррупции.

ДПС уже почти год пыталась продвинуть свою идею о создании комиссии по расследованию деятельности Сороса, но до сих пор не удавалось собрать необходимое большинство для ее поддержки.

Фонд Сороса "Открытое общество" начал свою деятельность в Софии в 1990 году, сразу после падения коммунистического режима.

95-летний Джордж Сорос, переживший Холокост, подвергается критике со стороны крайне правых из-за своей благотворительной деятельности, что побудило президента США Дональда Трампа требовать расследования.

Сорос, уроженец Венгрии, часто фигурирует в риторике венгерских властей как воплощение зла и намерений подорвать венгерскую государственность.

При премьерстве стипендиата программы Сороса Виктора Орбана был закрыт финансируемый им университет, а также принят антимигрантский закон, названный "стоп Сорос".