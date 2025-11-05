Польские СМИ говорят, что Украина тормозит переговоры об эксгумациях

Украинская сторона якобы тормозит одобрение разрешений на эксгумацию жертв Волынской трагедии, которые ей направила Польша.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила польская радиостанция RMF FM со ссылкой на информированные источники.

По информации RMF FM, с начала года Польский институт национальной памяти подал 26 заявлений о разрешении на эксгумацию жертв Волынской трагедии, но Украина якобы дала согласие только на одну эксгумацию – в городе Мостиска Львовской области.

По словам собеседников RMF FM, в этом году есть шанс на разрешение якобы только на эксгумацию второго массового захоронения в селе Пужники Ивано-Франковской области (перезахоронение первого состоялось в сентябре).

"Украинская сторона затягивает с заседанием межведомственной комиссии, которая могла бы принять решение по этому вопросу", – утверждается в материале.

Там добавляют, что запросы Польского института национальной памяти действительны только в течение года, и если до этого времени Украина не примет решение, институт "будет вынужден подать новые заявления, что продлит всю процедуру".

Что касается выданного разрешения на работы в селе Углы Ривненской области, то собеседники RMF FM утверждают, что поисковые работы будут проводиться якобы только украинским предприятием без сотрудничества с польской стороной.

Как известно, вопрос эксгумаций годами был яблоком раздора в отношениях между Украиной и Польшей.

В начале октября посол Украины в Польше Василий Боднар говорил, что Украина вскоре выдаст новые разрешения на поиск и эксгумацию жертв Волынской трагедии.