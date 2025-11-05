Польські прикордонники перехопили дрон із сигаретами, що летів з Білорусі

У Підляському воєводстві, що на сході Польщі, співробітники польської Прикордонної служби перехопили дрон, наповнений білоруськими контрабандними сигаретами.

Як пише "Європейська правда", про це на Х повідомило відділення Прикордонної служби Польщі в Підляському воєводстві.

У середу прикордонники виявили дрон, заповнений незаконними сигаретами, на території гміни Кринки, що межує з Білоруссю.

Усередині дрона виявили близько 400 пачок сигарет із білоруським акцизом, йдеться в повідомленні.

Dron wypełniony nielegalnymi papierosami ujawniono dziś w gminie Krynki. W jego środku znajdowało się około 400 paczek papierosów z białoruską akcyzą. pic.twitter.com/oTqJ07t4sE – Podlaski Oddział SG (@podlaski_sg) November 5, 2025

За інформацією, наданою відділенням Прикордонної служби в Підляському воєводстві, з початку року співробітники вже зафіксували 18 випадків використання безпілотників для контрабанди сигарет.

Згідно з даними Прикордонної служби Польщі, у 2025 році було зафіксовано також 118 спроб контрабанди з використанням метеорологічних зондів.

Польські прикордонники у жовтні запобігли кільком спробам контрабанди цигарок з використанням метеокуль, у звʼязку з чим затримали зокрема громадянина України.

За словами прикордонників, фізичне загородження та електронні засоби захисту змушують контрабандистів шукати нові методи контрабанди.