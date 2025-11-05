Польские пограничники перехватили дрон с сигаретами, летевший из Беларуси

В Подляском воеводстве на востоке Польши сотрудники польской Пограничной службы перехватили дрон, наполненный белорусскими контрабандными сигаретами.

Как пишет "Европейская правда", об этом на Х сообщило отделение Пограничной службы Польши в Подляском воеводстве.

В среду пограничники обнаружили дрон, заполненный незаконными сигаретами, на территории гмины Кринкы, граничащей с Беларусью.

Внутри дрона обнаружили около 400 пачек сигарет с белорусским акцизом, говорится в сообщении.

Dron wypełniony nielegalnymi papierosami ujawniono dziś w gminie Krynki. W jego środku znajdowało się około 400 paczek papierosów z białoruską akcyzą. pic.twitter.com/oTqJ07t4sE – Podlaski Oddział SG (@podlaski_sg) November 5, 2025

По информации, предоставленной отделением Пограничной службы в Подляском воеводстве, с начала года сотрудники уже зафиксировали 18 случаев использования беспилотников для контрабанды сигарет.

Согласно данным Пограничной службы Польши, в 2025 году было зафиксировано также 118 попыток контрабанды с использованием метеорологических зондов.

Польские пограничники в октябре предотвратили несколько попыток контрабанды сигарет с использованием метеокуль, в связи с чем задержали, в частности, гражданина Украины.

По словам пограничников, физическое заграждение и электронные средства защиты заставляют контрабандистов искать новые методы контрабанды.