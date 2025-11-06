Голова оборонного комітету Бундестагу вимагає загальнонаціонального призову

Голова комітету з питань оборони Бундестагу Томас Рьовекамп виступає за загальнонаціональний призов у дебатах щодо нової моделі військової служби та закликає до чіткої процедури набору нових кадрів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ntv.

У жовтні представники парламентських фракцій ХДС/ХСС і СДПН спочатку погодили повернення військової служби на основі лотерейної системи. Принцип полягатиме у тому, що у разі нестачі добровольців для проходження військової служби будуть за принципом лотереї обирати призовників серед тих, хто має заповнювати відповідну анкету. Служба триватиме від 6 місяців.

Потім, зважаючи на занепокоєння всередині СДПН, партії внесли на розгляд Бундестагу Закон про модернізацію військової служби без змін.

"Якщо ми серйозно ставимося до нашої обороноздатності, то без загальнонаціонального призову не обійтися. Тільки якщо ми знаємо, який кадровий потенціал у нас є в наявності в надзвичайних ситуаціях, ми можемо цілеспрямовано зміцнювати наші збройні сили", – заявив політик керівної ХДС.

"Нинішня ситуація з безпекою в Європі вимагає чітких структур і достовірних даних, а не видавання бажаного за дійсне", – долав Рьовекамп.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що призов молодих чоловіків стане сигналом стримування для Росії.

Бундестаг наразі обговорює новий закон про військову службу. Голосування в першому читанні за закон про нові правила призову на військову службу мало відбутися ще 9 жовтня, але його відклали через суперечки.