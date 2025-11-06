Председатель комитета по вопросам обороны Бундестага Томас Рёвекамп выступает за общенациональный призыв в дебатах по новой модели военной службы и призывает к четкой процедуре набора новых кадров.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ntv.

В октябре представители парламентских фракций ХДС/ХСС и СДПГ сначала согласовали возвращение военной службы на основе лотерейной системы. Принцип будет заключаться в том, что в случае недостатка добровольцев для прохождения военной службы будут по принципу лотереи выбирать призывников среди тех, кто должен заполнять соответствующую анкету. Служба будет длиться от 6 месяцев.

Затем, несмотря на беспокойство внутри СДПГ, партии внесли на рассмотрение Бундестага Закон о модернизации военной службы без изменений.

"Если мы серьезно относимся к нашей обороноспособности, то без общенационального призыва не обойтись. Только если мы знаем, какой кадровый потенциал у нас есть в наличии в чрезвычайных ситуациях, мы можем целенаправленно укреплять наши вооруженные силы", – заявил политик правящей ХДС.

"Нынешняя ситуация с безопасностью в Европе требует четких структур и достоверных данных, а не выдачи желаемого за действительное", – добавил Рёвекамп.

Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что призыв молодых мужчин станет сигналом сдерживания для России.

Бундестаг сейчас обсуждает новый закон о военной службе. Голосование в первом чтении за закон о новых правилах призыва на военную службу должно было состояться еще 9 октября, но его отложили из-за споров.