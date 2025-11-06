Трамп хоче працювати над планом денуклеаризації США, РФ та Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, що, можливо, працює над планом денуклеаризації США, Китаю і Росії, не навівши при цьому подробиць.

Про це американський президент сказав під час виступу на Американському бізнес-форумі в Маямі, його цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Трамп розповів, що США оновили свою ядерну програму. Він назвав Сполучені Штати "ядерною державою номер один", а також додав, що йому "неприємно визнавати, бо це жахливо".

"Росія на другому місці. Китай на третьому, але вони наздоженуть нас за чотири-п'ять років. Ми, можливо, працюємо над планом денуклеаризації, нас трьох. Побачимо, чи це спрацює", – зазначив він.

Наприкінці жовтня президент США Дональд Трамп доручив Пентагону негайно відновити проведення випробувань ядерної зброї.

Заява Трампа про ядерну зброю пролунала на тлі вихвалянь господаря Кремля Владіміра Путіна випробуваннями крилатої ракети "Бурєвєснік" з ядерною енергетичною установкою.

У середу господар Кремля Владімір Путін доручив почати підготовку до потенційних випробувань ядерної зброї після зʼясування того, що в цьому напрямку робитимуть США.