Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что, возможно, работает над планом денуклеаризации США, Китая и России, не приведя при этом подробностей.

Об этом американский президент сказал во время выступления на Американском бизнес-форуме в Майами, его цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Трамп рассказал, что США обновили свою ядерную программу. Он назвал Соединенные Штаты "ядерной державой номер один", а также добавил, что ему "неприятно признавать, потому что это ужасно".

"Россия на втором месте. Китай на третьем, но они догонят нас через четыре-пять лет. Мы, возможно, работаем над планом денуклеаризации, нас троих. Посмотрим, сработает ли это", – отметил он.

В конце октября президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно возобновить проведение испытаний ядерного оружия.

Заявление Трампа о ядерном оружии прозвучало на фоне хвастовства хозяина Кремля Владимира Путина испытаниями крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.

В среду хозяин Кремля Владимир Путин поручил начать подготовку к потенциальным испытаниям ядерного оружия после выяснения того, что в этом направлении будут делать США.