У США скоротять кількість рейсів на 10% у головних аеропортах через шатдаун

Міністр транспорту США Шон Даффі заявив в середу, що накаже скоротити на 10% кількість рейсів в 40 найбільших аеропортах США, посилаючись на проблеми з безпекою авіадиспетчерської служби, оскільки пауза в роботі уряду триває вже рекордний 36-й день.

Про це, як пише "Європейська правда", передає Reuters.

Цей радикальний план змусив авіакомпанії поспішно скоротити кількість рейсів всього за 36 годин, а пасажири заполонили гарячі лінії обслуговування клієнтів авіакомпаній, висловлюючи занепокоєння з приводу авіаперельотів у найближчі дні.

Даффі сказав, що скорочення можуть бути скасовані, якщо демократи погодяться розблокувати роботу уряду.

Найдовший в історії США шатдаун змусив 13 000 авіадиспетчерів і 50 000 агентів Адміністрації транспортної безпеки працювати без оплати.

Адміністрація Трампа намагається посилити тиск на демократів, щоб покласти край шатдауну, і все частіше піднімає проблему перебоїв в авіасполученні, щоб змусити їх проголосувати за відновлення роботи уряду. Демократи стверджують, що республіканці винні у відмові вести переговори щодо ключових субсидій на охорону здоров'я.

Десятки тисяч рейсів були затримані з моменту початку шатдауну через широкомасштабний дефіцит диспетчерів управління повітряним рухом. Авіакомпанії заявляють, що щонайменше 3,2 мільйона мандрівників вже постраждали від нестачі авіадиспетчерів.

У розмові з найбільшими американськими авіаперевізниками федеральне авіаційне управління повідомило, що скорочення пропускної здатності в аеропортах почнеться з 4%, зросте до 5% в суботу і 6% в неділю, а наступного тижня досягне 10%. Управління також планує звільнити від скорочень міжнародні рейси.

У середу вимушена пауза у роботі федерального уряду США (шатдаун) через непогоджений додатковий бюджет стала найдовшою в історії, побивши 35-денний рекорд, встановлений під час першого терміну Дональда Трампа.

За кілька годин до того, як було побито рекорд шатдауну, адміністрація Трампа забила на сполох щодо хаосу в аеропортах по всій країні, якщо криза затягнеться на шостий тиждень, а дефіцит персоналу, що поглиблюється, призведе до закриття аеропортів і закриття ділянок повітряного простору.