В США сократят количество рейсов на 10% в главных аэропортах из-за шатдауна

Министр транспорта США Шон Даффи заявил в среду, что прикажет сократить на 10% количество рейсов в 40 крупнейших аэропортах США, ссылаясь на проблемы с безопасностью авиадиспетчерской службы, поскольку пауза в работе правительства продолжается уже рекордный 36-й день.

Об этом, как пишет "Европейская правда", передает Reuters.

Этот радикальный план заставил авиакомпании поспешно сократить количество рейсов всего за 36 часов, а пассажиры заполонили горячие линии обслуживания клиентов авиакомпаний, выражая беспокойство по поводу авиаперелетов в ближайшие дни.

Даффи сказал, что сокращения могут быть отменены, если демократы согласятся разблокировать работу правительства.

Самый длинный в истории США шатдаун заставил 13 000 авиадиспетчеров и 50 000 агентов Администрации транспортной безопасности работать без оплаты.

Администрация Трампа пытается усилить давление на демократов, чтобы положить конец шатдауну, и все чаще поднимает проблему перебоев в авиасообщении, чтобы заставить их проголосовать за возобновление работы правительства. Демократы утверждают, что республиканцы виноваты в отказе вести переговоры по ключевым субсидиям на здравоохранение.

Десятки тысяч рейсов были задержаны с момента начала шатдауна из-за широкомасштабного дефицита диспетчеров управления воздушным движением. Авиакомпании заявляют, что по меньшей мере 3,2 миллиона путешественников уже пострадали от нехватки авиадиспетчеров.

В разговоре с крупнейшими американскими авиаперевозчиками федеральное авиационное управление сообщило, что сокращение пропускной способности в аэропортах начнется с 4%, возрастет до 5% в субботу и 6% в воскресенье, а на следующей неделе достигнет 10%. Управление также планирует освободить от сокращений международные рейсы.

В среду вынужденная пауза в работе федерального правительства США (шатдаун) из-за несогласованного дополнительного бюджета стала самой длинной в истории, побив 35-дневный рекорд, установленный во время первого срока Дональда Трампа.

За несколько часов до того, как был побит рекорд шатдауна, администрация Трампа забила тревогу о хаосе в аэропортах по всей стране, если кризис затянется на шестую неделю, а углубляющийся дефицит персонала приведет к закрытию аэропортов и закрытию участков воздушного пространства.