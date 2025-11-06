Військові США у Німеччині можуть не отримати зарплату за листопад через шатдаун

Американські солдати в Німеччині можуть не отримати зарплату за листопад через шатдаун, який уже став найтривалішим в історії США.

Про це йдеться у публікації Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Близько 37 тисяч американських солдатів, дислокованих у Німеччині, стикаються з невизначеністю щодо виплати зарплати за листопад, а Пентагон попереджає, що військовослужбовці можуть не отримати зарплату в середині місяця, незважаючи на те, що виплати за жовтень в останній момент вдалось профінансувати.

Армія США опублікувала інструкції, в яких рекомендує солдатам у Німеччині звернутися за екстреними соціальними допомогами, позиками, до продовольчих банків та організацій з обміну продуктами, де волонтери надають залишки їжі.

Німецьке Міністерство фінансів втрутилося в ситуацію щодо приблизно 12 тисяч цивільних співробітників американських військових баз, виділивши 43 млн євро для працівників сфери логістики, громадського харчування, постачання та безпеки. Ця виплата є позикою, яку Сполучені Штати повинні погасити після скасування шатдауну.

Американські солдати отримали жовтневу зарплату за рахунок надзвичайного фінансування, зібраного з декількох джерел: 2,5 млрд доларів з літнього закону про зниження податків, 1,4 млрд доларів з рахунків військових закупівель і 1,4 млрд доларів з досліджень і розробок.

Ще 130 млн доларів виділив анонімний донор. За даними ЗМІ, донат надійшов від мільярдера-прихильника Трампа.

Лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тьюн висловив оптимізм з приводу того, що сенатори узгодять бюджет до кінця тижня, що може покласти край шатдауну.

На відміну від німецької системи щомісячних виплат, військовослужбовці США отримують зарплату раз на два тижні, що посилює тиск на грошовий потік під час перерв у виплатах.

У середу вимушена пауза у роботі федерального уряду США (шатдаун) через непогоджений додатковий бюджет стала найдовшою в історії, побивши 35-денний рекорд, встановлений під час першого терміну Дональда Трампа.

За кілька годин до того, як було побито рекорд шатдауну, адміністрація Трампа забила на сполох щодо хаосу в аеропортах по всій країні, якщо криза затягнеться на шостий тиждень, а дефіцит персоналу, що поглиблюється, призведе до закриття аеропортів і ділянок повітряного простору.