Военные США в Германии могут не получить зарплату за ноябрь из-за шатдауна

Американские солдаты в Германии могут не получить зарплату за ноябрь из-за шатдауна, который уже стал самым продолжительным в истории США.

Об этом говорится в публикации Euronews, сообщает "Европейская правда".

Около 37 тысяч американских солдат, дислоцированных в Германии, сталкиваются с неопределённостью по выплате зарплаты за ноябрь, а Пентагон предупреждает, что военнослужащие могут не получить зарплату в середине месяца, несмотря на то, что выплаты за октябрь в последний момент удалось профинансировать.

Армия США опубликовала инструкции, в которых рекомендует солдатам в Германии обратиться за экстренными социальными пособиями, займами, в продовольственные банки и организации по обмену продуктами, где волонтеры предоставляют остатки пищи.

Немецкое Министерство финансов вмешалось в ситуацию в отношении примерно 12 тысяч гражданских сотрудников американских военных баз, выделив 43 миллиона евро для работников сферы логистики, общественного питания, снабжения и безопасности. Эта выплата является займом, который Соединенные Штаты должны погасить после отмены шатдауна.

Американские солдаты получили октябрьскую зарплату за счет чрезвычайного финансирования, собранного из нескольких источников: 2,5 млрд долларов из летнего закона о снижении налогов, 1,4 млрд долларов со счетов военных закупок и 1,4 млрд долларов из исследований и разработок.

Еще 130 млн долларов выделил анонимный донор. По данным СМИ, донат поступил от миллиардера-сторонника Трампа.

Лидер республиканского большинства в Сенате Джон Тьюн выразил оптимизм по поводу того, что сенаторы согласуют бюджет до конца недели, что может положить конец шатдауну.

В отличие от немецкой системы ежемесячных выплат, военнослужащие США получают зарплату раз в две недели, что усиливает давление на денежный поток во время перерывов в выплатах.

В среду вынужденная пауза в работе федерального правительства США (шатдаун) из-за несогласованного дополнительного бюджета стала самой длительной в истории, побив 35-дневный рекорд, установленный во время первого срока Дональда Трампа.

За несколько часов до того, как был побит рекорд шатдауна, администрация Трампа забила тревогу о хаосе в аэропортах по всей стране, если кризис затянется на шестую неделю, а углубляющийся дефицит персонала приведет к закрытию аэропортов и участков воздушного пространства.