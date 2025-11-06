Консервативний депутат Роланд Тайс закликав вжити заходів проти німецького диригента Юстуса Франца, який цього тижня приїхав до Москви, щоб отримати орден Дружби від правителя Росії Владіміра Путіна.

Про це він сказав Politico, передає "Європейська правда".

Депутат парламенту від керівного Християнсько-демократичного союзу Роланд Тайс заявив у четвер, що президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр повинен позбавити Франца ордена "За заслуги перед Федеративною Республікою Німеччина".

"Той, хто приєднується до диктатора, чия гібридна військова агресія спрямована проти нашої країни, більше не може бути кавалером федерального ордена "За заслуги", – сказав Тайс.

У вівторок Путін нагородив 81-річного німецького музиканта, сказавши: "Протягом багатьох років Юстус Франц робить плідний внесок у зміцнення зв'язків і взаємозбагачення між культурами Росії та Федеративної Республіки Німеччина".

У лютому 2023 року Франц підписав суперечливий "Маніфест миру" – онлайн-петицію лівої політикині Сари Вагенкнехт, яка закликала до переговорів з Росією.

Згідно з інформацією на його сайті, Франц виступав з Берлінським, Нью-Йоркським і Віденським філармонічними оркестрами, а також з Лондонським симфонічним оркестром. Повідомляється, що він є шанувальником російських композиторів Петра Чайковського і Сергєя Рахманінова.

У серпні Росія висловила протест Італії через "антиросійські" заяви після того, як країна скасувала концерт за участю російського диригента і "друга Путіна" Валерія Гергієва.

21 липня керівництво Королівського палацу Казерта в Італії скасувало концерт за участю Гергієва.