Консервативный депутат Роланд Тайс призвал принять меры против немецкого дирижера Юстуса Франца, который на этой неделе приехал в Москву, чтобы получить орден Дружбы от правителя России Владимира Путина.

Об этом он сказал Politico, передает "Европейская правда".

Депутат парламента от правящего Христианско-демократического союза Роланд Тайс заявил в четверг, что президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер должен лишить Франца ордена "За заслуги перед Федеративной Республикой Германия".

"Тот, кто присоединяется к диктатору, чья гибридная военная агрессия направлена против нашей страны, больше не может быть кавалером федерального ордена "За заслуги", – сказал Тайс.

Во вторник Путин наградил 81-летнего немецкого музыканта, сказав: "На протяжении многих лет Юстус Франц вносит плодотворный вклад в укрепление связей и взаимообогащение между культурами России и Федеративной Республики Германия".

В феврале 2023 года Франц подписал противоречивый "Манифест мира" – онлайн-петицию левого политика Сары Вагенкнехт, которая призывала к переговорам с Россией.

Согласно информации на его сайте, Франц выступал с Берлинским, Нью-Йоркским и Венским филармоническими оркестрами, а также с Лондонским симфоническим оркестром. Сообщается, что он является поклонником российских композиторов Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.

В августе Россия выразила протест Италии из-за "антироссийских" заявлений после того, как страна отменила концерт с участием российского дирижера и "друга Путина" Валерия Гергиева.

21 июля руководство Королевского дворца Казерта в Италии отменило концерт с участием Гергиева.