РФ звинуватила Італію в антиросійських заявах після скасування концерту "друга Путіна"

Цього тижня Росія висловила протест Італії через "антиросійські" заявив після того, як країна скасувала концерт за участю російського диригента і "друга Путіна" Валерія Гергієва.

Про це повідомило російське МЗС, передає "Європейська правда".

Росія заявила в четвер, 7 серпня, що цього тижня висловила Італії протест щодо "огидних антиросійських" заяв після скасування концерту Гергієва в Італії.

Міністерство закордонних справ Росії заявило, що викликало тимчасового повіреного Італії і висловило скаргу щодо "русофобських нападок за повної підтримки італійських правлячих кіл".

"Італійській стороні було вказано на те, що послідовна антиросійська діяльність мейнстрімних ЗМІ Італії, (...) а також русофобські випади при повній підтримці італійських правлячих кіл, провокують ворожі настрої на адресу Росії, сприяють лише поглибленню кризи, яку переживають сьогодні російсько-італійські відносини", – заявили там.

21 липня керівництво Королівського палацу Казерта в Італії скасувало концерт за участю російського диригента Гергієва.

Після 24 лютого 2022 року Гергієва усунули від співпраці з більшістю провідних музичних інституцій у Європі, з якими він був пов’язаний як керівник або запрошений диригент. Як давній соратник Путіна, він втратив посаду головного диригента в Мюнхенській філармонії, яку обіймав з 2015 року.

Від співпраці з ним відмовилися Віденська та Роттердамська філармонії, фестивалі в Единбурзі, Верб’є та Празі, театр Ла Скала в Мілані та інші.

У контексті цього скандалу міністр культури Алессандро Джулі заявляв, що мистецтво має бути вільним від цензури, однак підкреслював, що у випадку Гергієва йдеться не про мистецтво, а про пропаганду.