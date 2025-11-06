Аудит: музею Лувра понадобятся годы, чтобы исправить проблемы с безопасностью

Французский музей Лувр начал аудит безопасности десять лет назад, но рекомендованная модернизация не будет завершена до 2032 года.

Об этом заявил в четверг государственный аудитор в отчете, составленном перед впечатляющей кражей, произошедшей там в прошлом месяце, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Доверие к Лувру в вопросах сохранения его бесчисленных произведений было подорвано ограблением, когда четверо грабителей забрали драгоценности на сумму 88 млн евро, что вызвало дебаты о недостатках в работе самого посещаемого музея в мире. Официальные лица признали, что безопасность не была на должном уровне.

Хотя следователи предъявили обвинения четырем подозреваемым в причастности к рейду, драгоценности еще не найдены.

Отрывки из отчета, который был опубликован в четверг национальным аудиторским офисом, известным как Счетная палата, уже просочились в СМИ.

В отчете говорится, что по состоянию на 2024 год только 39% помещений музея были оборудованы камерами, а начатый в 2015 году аудит безопасности, который обнаружил, что музей недостаточно контролируется и не подготовлен к кризису, привел лишь к тому, что в конце прошлого года был объявлен тендер на проведение работ по обеспечению безопасности.

"На завершение проекта, который, по данным музея, не планируется завершить до 2032 года, уйдет несколько лет", – говорится в отчете.

В отчете также подчеркивается, что чрезмерные расходы на приобретение произведений искусства и проекты перезапуска после пандемии, а также недополученные доходы из-за неэффективности и мошенничества с билетами привели к тому, что музей не смог исправить свою устаревшую инфраструктуру.

Даже инициативы по развитию, о которых музей объявил в этом году, не были основаны на техническом или финансовом обосновании, а также не учитывали кадровые потребности, говорится в отчете.

В отчете предоставлено 10 рекомендаций, среди которых – уменьшение количества поступлений в музей, повышение цен на билеты, обновление цифровой инфраструктуры и системы управления.

В условиях хронического недофинансирования информационных систем "музей должен усилить свою функцию внутреннего контроля, которая остается недостаточно развитой для учреждения такого размера, как Лувр", заявил аудитор.

Кража лишь усиливает некоторые из соображений, изложенных в отчете, заявил журналистам в четверг глава аудиторской компании Пьер Московиси, назвав ограбление "оглушительным" сигналом тревоги.

После ограбления французские чиновники заявили, что до конца года Лувр введет дополнительные меры безопасности, в том числе устройства против проникновения и барьеры против тарана на прилегающих общественных дорогах.

Напомним, скандальное ограбление галереи Аполлона в Лувре произошло 19 октября. Оно длилось всего 7 минут. К расследованию привлечены около сотни правоохранителей, в том числе из Германии и Интерпола.

Два человека в возрасте 34 и 39 лет были официально обвинены и взяты под стражу 29 октября вечером. 39-летний мужчина, ранее судимый за кражи с отягчающими обстоятельствами в 2008 и 2014 годах, 5 ноября должен был предстать перед судом по делу о повреждении имущества, совершенное в отделении полиции в 2019 году.

Отметим, двум из пяти человек, задержанных на прошлой неделе по делу о дерзком ограблении Лувра, в субботу, 1 ноября, были предъявлены официальные обвинения, тогда как троих других выпустили на свободу.