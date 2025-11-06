У Латвії відкриті понад 600 кримінальних справ за порушення санкцій проти Росії

У Латвії розпочато понад 600 кримінальних процесів про порушення санкцій проти Росії.

Про це повідомив в ефірі Латвійського телебачення заступник начальника Служби фінансової розвідки (СФР) з питань санкцій Пауліс Ільєнков, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Усі процеси розпочато після 2022 року, і випадків великого порушення санкцій небагато, розповів представник СФР.

Загалом, за словами Ільєнкова, щодо дотримання санкцій проти Росії ситуація в Латвії позитивна і вона, безумовно, не є "слабкою ланкою" в Європі та світі.

Коментуючи санкції США проти двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" і "Лукойл", Ільєнков зазначив, що вони мало зачіпають Латвію. "Роснефть", наприклад, вважається в Латвії об'єктом санкцій ще з 2022 року, тому "на практиці це для нас нічого не змінює", зазначив представник СФР.

Своєю чергою бізнес-інтереси "Лукойлу" в Латвії порівняно з іншими країнами ЄС були порівняно невеликими. Наприклад, в одній із країн ЄС у "Лукойл" у 2025 році було 460 АЗС, розповів Ільєнков.

Нагадаємо, з Франції до США екстрадували 33-річну громадянку Білорусі Яну Леонову, яку звинувачують у змові з метою порушення Закону про реформу експортного контролю, контрабанді, відмиванні грошей та шахрайстві проти Сполучених Штатів.

Раніше повідомлялось, що німецький суд вирішив розпочати кримінальне провадження проти двох колишніх керівників німецького машинобудівного гіганта Siemens, яких звинувачують у порушенні санкцій через сприяння експорту газових турбін до окупованого Росією Криму.