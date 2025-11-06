В Латвии открыты более 600 уголовных дел за нарушение санкций против России

В Латвии начато более 600 уголовных процессов о нарушении санкций против России.

Об этом сообщил в эфире Латвийского телевидения заместитель начальника Службы финансовой разведки (СФР) по вопросам санкций Паулис Ильенков, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Все процессы начаты после 2022 года, и случаев крупного нарушения санкций немного, рассказал представитель СФР.

В целом, по словам Ильенкова, по соблюдению санкций против России ситуация в Латвии положительная и она, безусловно, не является "слабым звеном" в Европе и мире.

Комментируя санкции США против двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл", Ильенков отметил, что они мало затрагивают Латвию. "Роснефть", например, считается в Латвии объектом санкций еще с 2022 года, поэтому "на практике это для нас ничего не меняет", отметил представитель СФР.

В свою очередь бизнес-интересы "Лукойла" в Латвии по сравнению с другими странами ЕС были сравнительно небольшими. Например, в одной из стран ЕС у "Лукойла" в 2025 году было 460 АЗС, рассказал Ильенков.

Напомним, из Франции в США экстрадировали 33-летнюю гражданку Беларуси Яну Леонову, которую обвиняют в сговоре с целью нарушения Закона о реформе экспортного контроля, контрабанде, отмывании денег и мошенничестве против Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что немецкий суд решил начать уголовное производство против двух бывших руководителей немецкого машиностроительного гиганта Siemens, которых обвиняют в нарушении санкций за содействие экспорту газовых турбин в оккупированный Россией Крым.