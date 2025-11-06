Суд в Нидерландах отклонил иск о запрете поставок оружия в Израиль

В Нидерландах в четверг, 6 ноября, суд отклонил иск пропалестинских активистов, которые пытались заставить правительство прекратить торговлю и экспорт оружия в Израиль из-за войны в Газе.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Группа из 10 неправительственных организаций обвинила голландское государство в том, что оно делает слишком мало для предотвращения того, что они назвали "геноцидом" в Газе, проводя "явно незаконную" внешнюю политику в отношении Израиля.

Они призвали судей ввести полный запрет на экспорт оружия в Израиль, запрет на экспорт военных собак и запрет на торговлю на оккупированных территориях.

Апелляционный суд в Гааге отклонил все основания для апелляции, поданные организациями, и обязал их оплатить судебные издержки.

"Хотя вполне вероятно, что существует риск геноцида и серьезных нарушений прав человека, в принципе, суд не имеет права предписывать государству, какие меры необходимо принять для предотвращения этого", – говорится в заявлении суда.

Суд также отметил, что правительство уже приняло ряд мер. Например, власти не выдают лицензии на экспорт военных товаров, если существует риск, что они будут использованы в Газе, сообщил суд.

Во время слушаний адвокаты правительства отрицали, что внешняя политика Нидерландов в отношении Израиля является незаконной, и подчеркивали, что власти всегда рассматривают каждое дело отдельно, прежде чем предоставлять лицензии на экспорт.

Апелляционный суд в Гааге сначала планировал вынести вердикт 8 октября, но судьи решили отложить его до вынесения Верховным судом решения по похожему делу.

Напомним, в начале октября Верховный суд Нидерландов обязал правительство страны пересмотреть решение о приостановлении лицензии на экспорт деталей для истребителей F-35 в Израиль.

В феврале 2024 года апелляционный суд Гааги запретил передачу деталей F-35 в Израиль, ссылаясь на опасения, что они могут быть использованы для нарушения международного права. Это решение заставило правительство приостановить экспорт.

Но своим решением от 3 октября Верховный суд Нидерландов постановил, что суд в Гааге превысил свои полномочия, и правительство должно пересмотреть приостановление лицензии на экспорт.