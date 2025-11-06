Норвегія закрила розслідування щодо дронів біля аеропорту Осло

У четвер, 6 листопада, норвезька поліція закрила розслідування щодо підозрілих дронів, які спричинили закриття аеропорту Осло у вересні, посилаючись на "недостатність доказів" присутності дронів.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

Як відомо, 22-23 вересня аеропорти Осло та Копенгагена були закриті на кілька годин після того, як повітряний простір над цими двома транспортними вузлами було закрито через повідомлення про спостереження дронів.

Норвезька поліція заявила, що в рамках розслідування опитала персонал аеропорту та переглянула відео з камер спостереження, але розслідування "не змогло підтвердити або спростувати, чи дійсно дрони були помічені в ніч на 23 вересня".

Данська поліція, своєю чергою, зазначила, що у дні, що слідували за інцидентами в Осло і Копенгагені, п'ять менших аеропортів в Данії, як цивільних, так і військових, також були тимчасово закриті, а поблизу військових об'єктів були помічені невідомі дрони.

Данські правоохоронці продовжують розслідувати випадки спостереження дронів в аеропорту Копенгагена.

Зауважимо, впродовж останніх тижнів невідомі дрони систематично спричиняють значні перебої в роботі аеропортів по всій Європі. Зокрема, у вівторок, 4 листопада, через незрозумілі польоти дронів було закрито кілька бельгійських аеропортів.

Того ж дня стало відомо про дрони поблизу військово-повітряної бази Кляйне-Брогель на сході Бельгії.

А вже у середу, 5 листопада, місцева поліція бельгійського Остенде отримала кілька повідомлень про безпілотник, помічений над центром міста.

Бельгійські спецслужби вважають, що за серією недавніх інцидентів з дронами стоїть іноземна держава – найімовірніше Росія.