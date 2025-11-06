Норвегия закрыла расследование по дронам возле аэропорта Осло

В четверг, 6 ноября, норвежская полиция закрыла расследование в отношении подозрительных наблюдений дронов, которые вызвали закрытие аэропорта Осло в сентябре, ссылаясь на "недостаточность доказательств" присутствия дронов.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Как известно, 22-23 сентября аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов после того, как воздушное пространство над этими двумя транспортными узлами было закрыто из-за сообщения о наблюдении дронов.

Норвежская полиция заявила, что в рамках расследования опросила персонал аэропорта и просмотрела видео с камер наблюдения, но расследование "не смогло подтвердить или опровергнуть, действительно ли дроны были замечены в ночь на 23 сентября".

Датская полиция в свою очередь отметила, что в дни, следовавшие за инцидентами в Осло и Копенгагене, пять меньших аэропортов в Дании, как гражданских, так и военных, также были временно закрыты, а вблизи военных объектов были замечены неизвестные дроны.

Датские правоохранители продолжают расследовать случаи наблюдения дронов в аэропорту Копенгагена.

Заметим, в течение последних недель неизвестные дроны систематически вызывают значительные перебои в работе аэропортов по всей Европе. В частности, во вторник, 4 ноября, из-за непонятных полетов дронов были закрыты несколько бельгийских аэропортов.

В тот же день стало известно о дронах вблизи военно-воздушной базы Кляйне-Брогель на востоке Бельгии.

А уже в среду, 5 ноября, местная полиция бельгийского Остенде получила несколько сообщений о беспилотнике, замеченном над центром города.

Бельгийские спецслужбы считают, что за серией недавних инцидентов с дронами стоит иностранное государство – вероятнее всего Россия.