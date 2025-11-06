В Вене обнаружили оружие, связанное с ХАМАС, для возможных терактов в Европе

Внутренняя разведка Австрии обнаружила в Вене тайник с оружием, которое может быть связано с террористической группировкой ХАМАС и предназначено для использования в "возможных террористических атаках в Европе".

Об этом сообщило Министерство внутренних дел страны в четверг, 6 ноября, цитирует AP, пишет "Европейская правда".

Ведомство утверждает, что 39-летний неизвестный гражданин Великобритании, который якобы "имел тесные связи с тайником с оружием", был арестован в Лондоне в понедельник, 3 ноября.

Он находится под стражей до следующего заседания Вестминстерского магистратского суда в понедельник.

"По текущему состоянию расследования, вероятными целями этих атак были израильские или еврейские учреждения в Европе", – заявили в австрийском министерстве.

Как отмечается, тайник с оружием и подозреваемый были частью международного скоординированного расследования, проведенного Управлением государственной безопасности и разведки страны (DSN) "в отношении глобальной террористической организации, связанной с ХАМАС".

В ходе расследования, по данным министерства, разведывательная служба обнаружила "подозрение, что группа ввезла оружие в Австрию для использования в возможных террористических атаках в Европе".

Скрытое оружие, которое, как считается, принадлежит неопределенным иностранным операциям, связанным с ХАМАС, было обнаружено в чемодане в арендованном складском помещении в Вене и содержало пять пистолетов и 10 сопутствующих магазинов.

Напомним, 1 ноября Специальное полицейское подразделение арестовало 22-летнего мужчину в Берлине – его подозревают в терроризме. Он также оказался сторонником террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Утром 5 ноября мужчина направил легковой автомобиль на пешеходов и велосипедистов. Пострадали 10 человек. Сразу после аварии сообщали, что инцидент имеет признаки исламистского теракта.