У Швеції 18-річного юнака звинуватили у плануванні теракту від імені ІДІЛ

Прокуратура Швеції у четвер оголосила звинувачення 18-річному хлопцеві у звʼязку з підготовкою терористичного нападу на фестиваль у Стокгольмі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

За даними шведської прокуратури, юнак планував теракт у період із серпня 2024 по лютий 2025 року. При цьому він кілька разів присягнув на вірність терористичному угрупованню "Ісламська держава" (ІДІЛ).

Заступник головного прокурора Швеції Генрік Олін на пресконференції в четвер сказав, що правоохоронц почали стежити за підозрюваним у другій половині 2024 року.

"Ми дійшли висновку, що це був молодий чоловік, який радикалізувався сам, із явними симпатіями до насильницького ісламізму. Зокрема, симпатіями до "Ісламської держави", – сказав Олін.

Він додав, що підлітку також інкримінували планування тяжких злочинів із використанням "легкозаймистих і вибухонебезпечних речовин". Для підготовки теракту він відвідував місце проведення фестивалю у Стокгольмі, а також купив натільну камеру, на яку планував записати свої дії.

"На нашу думку, а ще більше на думку Служби безпеки, це розслідування запобігло серйозному терористичному нападу в Швеції", – сказав Олін.

Суд над 18-річним розпочнеться наступного і, як очікується, триватиме до 26 листопада.

