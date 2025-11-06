В Швеции 18-летнего юношу обвинили в планировании теракта от имени ИГИЛ

Прокуратура Швеции в четверг объявила обвинение 18-летнему парню в связи с подготовкой террористического нападения на фестиваль в Стокгольме.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

По данным шведской прокуратуры, юноша планировал теракт в период с августа 2024 по февраль 2025 года. При этом он несколько раз присягал на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ).

Заместитель главного прокурора Швеции Генрик Олин на пресс-конференции в четверг сказал, что правоохранители начали следить за подозреваемым во второй половине 2024 года.

"Мы пришли к выводу, что это был молодой человек, который радикализировался сам, с явными симпатиями к насильственному исламизму. В частности, симпатиями к "Исламскому государству", – сказал Олин.

Он добавил, что подростку также инкриминировали планирование тяжких преступлений с использованием "легковоспламеняющихся и взрывоопасных веществ". Для подготовки теракта он посещал место проведения фестиваля в Стокгольме, а также купил нательную камеру, на которую планировал записать свои действия.

"По нашему мнению, а еще больше по мнению Службы безопасности, это расследование предотвратило серьезное террористическое нападение в Швеции", – сказал Олин.

Суд над 18-летним начнется в следующем и, как ожидается, продлится до 26 ноября.

В июле в Швеции приговорили к пожизненному заключению боевика ИГИЛ за участие в казни иорданского военного пилота.

В августе в шведском городе Эребру произошла стрельба вблизи мечети, в результате которой были ранены.