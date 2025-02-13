У Швеції розкрили деталі підозр щодо 18-річного хлопця, який міг готувати теракт

У прокуратурі Швеції повідомили, що затриманий кілька днів тому юнак міг готувати теракт у Стокгольмі і Сконе.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

У прокуратурі повідомили, що 18-річного юнака підозрюють у підготовці теракту у Стокголмі та у Сконе.

"Завдяки цій операції ми, скоріш за все, запобігли якійсь атаці", – зазначив заступник генпрокурора Генрік Олін.

Суд ухвалив рішення про запобіжний захід у вигляді арешту наступного дня після його затримання 11 лютого.

Юнак вже був відомий правоохоронцям з 2022 року, коли брав участь у заворушеннях після однієї з провокативних акцій зі спаленням Корану та деякий час провів під арештом. Також він має судимість за пограбування і злочини, пов’язані з наркотиками.

Тепер його підозрюють у підготовці теракту, участі в терористичній організації з обтяжуючими обставинами, замаху на вбивство та підготовці до серйозного порушення закону щодо легкозаймистих і вибухових речовин.

За матеріалами справи, приготування до майбутньої атаки з ісламістськими мотивами велися з серпня 2024 року.

"Над цим розслідуванням ми працювали вже довгий час. Ми вживаємо заходів тоді, коли це необхідно – що й зробили на даному етапі", – прокоментував речник Служби держбезпеки Карл Мелін.

Нагадаємо, Національний центр з оцінки терористичних загроз понизив рівень небезпеки для Швеції з максимального 5-го до 4-го.