Премʼєр Чехії, що йде у відставку, різко розкритикував обраного спікера парламенту

Глава чеського уряду Петр Фіала, який іде у відставку, у четвер критично оцінив обрання спікером нижньої палати парламенту Чехії лідера антиукраїнської партії SPD Томіо Окамури.

На думку Фіали, обрання Окамури спікером парламенту – це "величезна помилка і ганьба, яку не можна просто проігнорувати".

"На чолі Палати депутатів стоїть людина, яка висловлюється радикально, по-расистськи, по-ксенофобськи, шовіністично, за нею стоїть низка неприйнятних висловлювань, і вона не належить до пристойного суспільства", – сказав він.

Глава уряду Чехії додав, що Окамура раніше блокував роботу парламенту і не виявляв поваги до інституції.

"Зараз він очолює її завдяки політичній угоді, яка має забезпечити безкарність двох ключових фігур нової урядової більшості", – сказав Фіала.

Він також розкритикував те, що на чолі Палати депутатів не стоїть представник найсильнішої або другої за силою парламентської партії виборів, як це було раніше.

Лідер SPD Томіо Окамура під час передвиборчої кампанії допустив низку антиукраїнських заяв, зокрема щодо обмеження прав українських біженців у Чехії та необхідності прибрати українські прапори з чеських державних установ.

У середу Окамуру обрали спікером Палати депутатів Чехії відповідно до коаліційної домовленості між його партією SPD, правими "Автомобілістами" та рухом ANO.

