Уходящий в отставку премьер Чехии резко раскритиковал избранного спикера парламента

Глава чешского правительства Петр Фиала, который уходит в отставку, в четверг критически оценил избрание спикером нижней палаты парламента Чехии лидера антиукраинской партии SPD Томио Окамуры.

По мнению Фиалы, избрание Окамуры спикером парламента – это "огромная ошибка и позор, который нельзя просто проигнорировать".

"Во главе Палаты депутатов стоит человек, который высказывается радикально, по-расистски, по-ксенофобски, шовинистически, за ним стоит ряд неприемлемых высказываний, и он не принадлежит к приличному обществу", – сказал он.

Глава правительства Чехии добавил, что Окамура ранее блокировал работу парламента и не проявлял уважения к институции.

"Сейчас он возглавляет ее благодаря политическому соглашению, которое должно обеспечить безнаказанность двух ключевых фигур нового правительственного большинства", – сказал Фиала.

Он также раскритиковал то, что во главе Палаты депутатов не стоит представитель сильнейшей или второй по силе парламентской партии выборов, как это было раньше.

Лидер SPD Томио Окамура во время предвыборной кампании допустил ряд антиукраинских заявлений, в частности об ограничении прав украинских беженцев в Чехии и необходимости убрать украинские флаги из чешских государственных учреждений.

В среду Окамуру избрали спикером Палаты депутатов Чехии в соответствии с коалиционной договоренности между его партией SPD, правыми "Автомобилистами" и движением ANO.

