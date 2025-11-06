Во время встречи с новым послом США в Дании Кеннетом Хавери датский министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен поднял вопрос Гренландии, на которую неоднократно посягал Дональд Трамп.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в комментарии телеканалу TV2.

По словам Расмуссена, с новоназначенным послом США он говорил около часа, что довольно долго для первой встречи с главой посольства.

Он добавил, что поднял в разговоре с Хавери заинтересованность США в Гренландии, а на вопрос, должны ли Штаты "не трогать" Гренландию, ответил: "Да, должны".

"И США в целом тоже, и американцы это хорошо знают", – считает Расмуссен.

Новый посол США в Дании Кеннет Хавери, соучредитель PayPal и давний друг американского миллиардера Илона Маска, вступил в должность в среду, 5 ноября.

С момента вступления в должность Трампа отношения между Данией и США стали напряженными. Это произошло на фоне того, что Трамп выразил свое желание захватить Гренландию, богатую ресурсами датскую территорию в Арктике, ссылаясь на "соображения безопасности".

И Дания, и Гренландия настаивают, что остров не продается и что он сам будет решать свое будущее.

