В Германии задержали иностранца за нарисованные человеческой кровью свастики

Полиция немецкого города Ганау в четверг задержала 31-летнего мужчину, подозреваемого в нанесении свастик человеческой кровью на десятки автомобилей, почтовых ящиков и фасадов зданий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Как сообщил представитель немецкой полиции Томас Лейпольд, правоохранители накануне получили сообщение о свастике, нанесенной красной жидкостью на капот автомобиля.

Экспресс-тестирование подтвердило, что эта свастика, как и десяток других, были нанесены человеческой кровью.

После информации от одного из свидетелей полицейские задержали 31-летнего гражданина Румынии в его доме в Ганау, которого подозревают в нанесении свастик.

"Он все еще находился под сильным воздействием алкоголя, и его мотив, судя по всему, был сугубо личным и связанным с работой – он просто сорвался", – сказал Лейпольд.

Спикер добавил, что на теле мужчины обнаружили травмы, нанесенные, по предварительным данным, в результате самоповреждения. Иностранца отправили на обследование в психиатрическую больницу.

Демонстрация нацистских символов, включая свастику, является незаконной в Германии.

Напомним, в июле заместитель спикера парламента юго-западной немецкой земли Баден-Вюртемберг Даниэль Борн объявил об отставке после того, как признал, что нарисовал свастику на избирательном бюллетене.

А в 2023 году суд обязал члена городского совета города Баден-Баден выплатить штраф после того, как было установлено, что он нарисовал свастику на двух автомобилях с украинскими номерными знаками.