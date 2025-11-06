В Румынии ужесточили штрафы за подкармливание медведей и изменили процедуру реагирования

В Румынии одобрили давно анонсированное ужесточение штрафов за подкармливание медведей, а также изменения в алгоритм действий официальных служб в случае присутствия медведей возле населенных пунктов.

Об этом сообщает News.ro, пишет "Европейская правда".

Правительство Румынии одобрило внесенные Минприроды предложения по немедленной процедуре вмешательства в случае присутствия медведей вблизи места жительства людей или нападения хищника, а также усиление штрафов за подкармливание медведей – что усугубляет проблему с тем, что хищники не боятся людей и сами идут к ним в поисках пищи.

За прикармливание медведей в дикой природе, в частности на известном Трансфегераском шоссе через горы, теперь грозит штраф от 10000 до 30000 леев (1965 – 8900 евро).

Изменение процедур реагирования включает неотложное реагирование служб, вместо поэтапного, в случае появления медведей возле человеческих жилищ – с широким спектром действий, которые могут быть приняты командами, вплоть до отстрела.

В законодательство ввели понятие "приученный медведь" для обозначения хищника, который в результате многократных контактов с людьми изменил нормальное естественное поведение и представляет угрозу.

Для мэрий упростили бюрократические процедуры в вопросе сотрудничества со специалистами этого профиля, когда требуется срочное вмешательство из-за медведя.

"Данный проект предоставляет органам власти инструменты для быстрых и эффективных действий на фоне ситуации, которая уже стала критической. Мы сталкиваемся со все большим количеством случаев, когда медведи заходят к людям во дворы, или на улицы поселков... Этот проект обеспечит баланс между защитой медведей и безопасностью граждан. Бурый медведь остается видом со строгой степенью защиты, но юридические рамки для вмешательства должны соответствовать реальной ситуации", – заявила министр окружающей среды Диана Бузояну.

Она также подчеркнула, что "защита медведей начинается с того, чтобы держать их на расстоянии".

"Подкармливать их – это подвергать опасности и людей, и вид", – подчеркнула чиновница.

Румыния имеет одну из крупнейших популяций бурого медведя в Европе. В последние годы румынские медведи часто забредают в места проживания людей, в поисках пищи, что привело к увеличению количества несчастных случаев.

Как сообщалось, в конце октября в румынских Карпатах в результате нападения медведя пострадал турист, что стало вторым за две недели инцидентом.