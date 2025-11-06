ЄСПЛ відхилив скарги каталонських сепаратистів на позбавлення виборчих прав

Європейський суд з прав людини відхилив скаргу трьох каталонських політиків, яких в Іспанії судили за організацію референдуму про незалежність Каталонії 2017 року, на утримання під вартою.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в опублікованому в четвер рішенні ЄСПЛ.

ЄСПЛ вирішив об'єднати три позови, подані учасниками референдуму про незалежність Каталонії: колишнього віцепрезидента Женералітату (каталонського уряду) Оріола Жункераса, ексречника Женералітату Жорді Турулла та Жорді Санчеса, глави Каталонської національної асамблеї (ANC).

Усі троє були утримані під вартою за рішенням іспанських судів після демонстрацій у Барселоні 20 і 21 вересня 2017-го та подальшого незаконного референдуму про самовизначення 1 жовтня того ж року.

Як вони стверджували перед Європейським судом з прав людини, це попереднє ув'язнення завадило їм реалізувати своє право брати участь у виборчому процесі або обіймати посади.

Судді ЄСПЛ одностайно відхилили представлені аргументи і вважають, що рішення іспанського суду не були довільними, не порушували право на свободу вираження поглядів і не мали на меті усунути політичну альтернативу.

"Національні органи влади зважили різні інтереси, що були в грі, у спосіб, який не можна назвати довільним і який не обмежував свободу вираження думки народу", – зазначають судді в рішенні.

Оріол Жункерас, Жорді Турулла та Жорді Санчес були серед девʼяти лідерів каталонських сепаратистів, яких Верховний суд Іспанії визнав винними в підбурюванні до заколоту і ув'язнив на строк від 9 до 13 років.

Згодом їх амністували в межах домовленості між партією каталонських сепаратистів Junts та Соціалістичною робітничою партією премʼєра Іспанії Педро Санчеса.

*У новині був виправлений некоректний заголовок