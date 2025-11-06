ЕСПЧ отклонил жалобы каталонских сепаратистов на лишение избирательных прав

Европейский суд по правам человека отклонил жалобу трех каталонских политиков, которых в Испании судили за организацию референдума о независимости Каталонии в 2017 году, на содержание под стражей.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в опубликованном в четверг решении ЕСПЧ.

ЕСПЧ решил объединить три иска, поданные участниками референдума о независимости Каталонии: бывшего вице-президента Женералитата (каталонского правительства) Ориола Жункераса, экс-представителя Женералитата Жорди Турулла и Жорди Санчеса, главы Каталонской национальной ассамблеи (ANC).

Все трое были содержались под стражей по решению испанских судов после демонстраций в Барселоне 20 и 21 сентября 2017 года и последующего незаконного референдума о самоопределении 1 октября того же года.

Как они утверждали перед Европейским судом по правам человека, это предварительное заключение помешало им реализовать свое право участвовать в избирательном процессе или занимать должности.

Судьи ЕСПЧ единогласно отклонили представленные аргументы и считают, что решения испанского суда не были произвольными, не нарушали право на свободу выражения мнений и не имели целью устранить политическую альтернативу.

"Национальные органы власти взвесили различные интересы, которые были в игре, способом, который нельзя назвать произвольным и который не ограничивал свободу выражения мнения народа", – отмечают судьи в решении.

Ориол Жункерас, Жорди Турулла и Жорди Санчес были среди девяти лидеров каталонских сепаратистов, которых Верховный суд Испании признал виновными в подстрекательстве к мятежу и приговорил к сроку от 9 до 13 лет.

Впоследствии их амнистировали в рамках соглашения между партией каталонских сепаратистов Junts и Социалистической рабочей партией премьера Испании Педро Санчеса.

*В новости был исправлен некорректный заголовок