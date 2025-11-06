В Італії скасували виступ російського баса

В італійському амфітеатрі у Вероні скасували виступ російського баса Ільдара Абдразакова після того, як фундація амфітеатру виступила проти нього як прихильника очільника Кремля Владіміра Путіна.

Про це пише ANSA, передає "Європейська правда".

Абдразаков не буде співати в опері "Дон Жуан" на Веронській арені. Його виступ був запланований з 18 по 25 січня 2026 року.

Це стало відповіддю амфітеатру на протести проти виступу російського баса, якого вважають близьким до позицій Путіна.

На початку жовтня у зв’язку з кампанією посольства України та активістів у Румунії скасували виступ російської оперної співачки Анни Нетребко.

Наприкінці місяця мер Вільнюса Валдас Бенкунскас звернувся до литовського МЗС з проханням розглянути можливість включення Моргенштерна, чий концерт планується в столиці, до списку небажаних виконавців.

Мер додав, що також попросив Міністерство закордонних справ перевірити організатора концерту Моргенштерна у Вільнюсі.

На початку листопада МЗС Литви направило звернення міністру внутрішніх справ і до Департаменту міграції, в якому просить включити Моргенштерна до списку небажаних осіб.