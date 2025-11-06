В Италии отменили выступление российского баса

В итальянском амфитеатре в Вероне отменили выступление российского баса Ильдара Абдразакова после того, как фонд амфитеатра выступил против него как сторонника главы Кремля Владимира Путина.

Об этом пишет ANSA, передает "Европейская правда".

Абдразаков не будет петь в опере "Дон Жуан" на Веронской арене. Его выступление было запланировано с 18 по 25 января 2026 года.

Это стало ответом амфитеатра на протесты против выступления российского баса, которого считают близким к позициям Путина.

В начале октября в связи с кампанией посольства Украины и активистов в Румынии отменили выступление российской оперной певицы Анны Нетребко.

В конце месяца мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас обратился к литовскому МИД с просьбой рассмотреть возможность включения Моргенштерна, чей концерт планируется в столице, в список нежелательных исполнителей.

Мэр добавил, что также попросил Министерство иностранных дел проверить организатора концерта Моргенштерна в Вильнюсе.

В начале ноября МИД Литвы направило обращение министру внутренних дел и в Департамент миграции, в котором просит включить Моргенштерна в список нежелательных лиц.