У Німеччині троє засуджених за шпигунство на користь Росії оскаржують вирок

Троє чоловіків, засуджених у суді Мюнхена за шпигунство на користь Росії минулого тижня, не погодились із вироком і оскаржили його в апеляції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Вищий земельний суд Мюнхена повідомив, що засуджені подали апеляцію на вирок, тому він поки що не набув законної сили.

Головний обвинувачений у справі – 41-річний чоловік, який, як встановило слідство, воював на сході України проти українських сил у 2014-2016 роках, а у 2023-2024-му допомагав РФ у плануванні диверсій у Німеччині.

У зборі інформації йому допомагали 38-річний та 44-річний спільники.

Суд засудив головного обвинуваченого до шести років позбавлення волі, а його спільників – до умовних термінів у один і пів року відповідно та штрафів у розмірі по 3000 євро.

Як відомо, спецслужби Німеччини застерігали громадян, що російські спецслужби шукають "одноразових агентів" для диверсій.

А влітку військова контррозвідка Німеччини (MAD) заявляла, що Росія посилює шпигунство та деструктивну діяльність в країні.