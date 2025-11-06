В Германии трое осужденных за шпионаж в пользу России обжалуют приговор

Трое мужчин, осужденных в суде Мюнхена за шпионаж в пользу России на прошлой неделе, не согласились с приговором и обжаловали его в апелляции.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Высший земельный суд Мюнхена сообщил, что осужденные подали апелляцию на приговор, поэтому он пока не вступил в законную силу.

Главный обвиняемый по делу – 41-летний мужчина, который, как установило следствие, воевал на востоке Украины против украинских сил в 2014-2016 годах, а в 2023-2024-м помогал РФ в планировании диверсий в Германии.

В сборе информации ему помогали 38-летний и 44-летний сообщники.

Суд приговорил главного обвиняемого к шести годам лишения свободы, а его сообщников – к условным срокам в один и полтора года соответственно и штрафам в размере по 3000 евро.

Как известно, спецслужбы Германии предупреждали граждан, что российские спецслужбы ищут "одноразовых агентов" для диверсий.

А летом военная контрразведка Германии (MAD) заявляла, что Россия усиливает шпионаж и деструктивную деятельность в стране.