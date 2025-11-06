Посол відреагував на зняття українського прапора з парламенту Чехії

Посол України у Чехії Василь Зварич подякував чехам, які вивісили українські прапори після того, як його прибрав з фасаду будівлі парламенту новообраний спікер Томіо Окамура.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Зварич написав на Facebook.

Дипломат прямо не згадав про інцидент за участю Окамури, а лише подякував чеському народу за непохитну солідарність з Україною та повагу до українського прапора.

"Прапор України, за який сьогодні проливають кров найсміливіші та найвідважніші, намагається знищити російська орда. Росія боїться українського прапора, адже сьогодні він – не просто державний символ. Це прапор свободи, гідності та незламності вільних людей, які ніколи не стануть рабами чи прислужниками Кремля", – написав він.

Зварич додав, що "Путін має відчути силу нашої єдності, свободи та незламності – лише це змусить його зупинити війну і сісти за стіл переговорів, до яких Україна готова".

"Від імені всіх українців і всіх вільних людей щиро дякую за те, що сьогодні на будівлях Праги з’явилося ще більше українських прапорів!" – написав посол.

Прапор України в четвер зняв новий голова Палати представників Томіо Окамура, якого в середу обрали головою нижньої палати.

Окамура, лідер правої популістської партії SPD, давно критикує те, що на громадських будівлях вивішені українські прапори як символ солідарності з країною, що зазнала повномасштабного вторгнення РФ.

У відповідь на це три парламентські фракції в парламенті Чехії самі вивісили прапори України.