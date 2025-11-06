Посол отреагировал на снятие украинского флага с парламента Чехии

Посол Украины в Чехии Василий Зварич поблагодарил чехов, которые вывесили украинские флаги после того, как его убрал с фасада здания парламента новоизбранный спикер Томио Окамура.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Зварич написал в Facebook.

Дипломат прямо не упомянул об инциденте с участием Окамуры, а лишь поблагодарил чешский народ за непоколебимую солидарность с Украиной и уважение к украинскому флагу.

"Флаг Украины, за который сегодня проливают кровь самые смелые и отважные, пытается уничтожить российская орда. Россия боится украинского флага, ведь сегодня он – не просто государственный символ. Это флаг свободы, достоинства и несокрушимости свободных людей, которые никогда не станут рабами или прислужниками Кремля", – написал он.

Зварич добавил, что "Путин должен почувствовать силу нашего единства, свободы и несокрушимости – только это заставит его остановить войну и сесть за стол переговоров, к которым Украина готова".

"От имени всех украинцев и всех свободных людей искренне благодарю за то, что сегодня на зданиях Праги появилось еще больше украинских флагов!" – написал посол.

Флаг Украины в четверг снял новый председатель Палаты представителей Томио Окамура, которого в среду избрали председателем нижней палаты.

Окамура, лидер правой популистской партии SPD, давно критикует то, что на общественных зданиях вывешены украинские флаги как символ солидарности со страной, подвергшейся полномасштабному вторжению РФ.

В ответ на это три парламентские фракции в парламенте Чехии сами вывесили флаги Украины.