Польский экс-министр решил остаться в Венгрии из-за ожидаемого задержания дома

Экс-министр юстиции Польши, бывший генпрокурор Збигнев Зебро, которому прокуратура хочет выдвинуть 26 обвинений, сейчас находится в Венгрии, но уверяет, что убежища там не просил.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

Политик заявил, что находится в стране для участия в конференции, и это планировалось заранее.

Збигнев Зебро сообщил в четверг в эфире телеканала "Республика" о том, что он не просил политического убежища в Венгрии.

В тот же день регламентный комитет поддержал ходатайство о снятии с него иммунитета. Обвинение хочет выдвинуть против бывшего министра юстиции 26 обвинений, в том числе в руководстве преступной группировкой, в связи со злоупотреблениями в Фонде юстиции. Депутаты также поддержали запрос на его задержание и арест.

"Я оказался в Венгрии, потому что в течение многих недель была запланирована конференция о верховенстве права в ЕС, в том числе о нарушениях в Польше, и я был одним из гостей", – пояснил Зебро в четверг.

Он добавил, что вся ситуация вокруг запроса о снятии иммунитета "застала его в Венгрии", где он до сих пор находится.

Бывший глава Минюста заявил, что приобрел обратный билет в Польшу, но решил не возвращаться, поскольку, по его словам, получил информацию о "провокации", связанной с его возможным задержанием.

После голосования за представление о снятии неприкосновенности с Зебро в парламентском регламентном комитете, депутаты еще заслушали отчет о работе комитета поздно вечером в четверг. После этого – в пятницу вечером – депутаты проголосуют за представление на пленарном заседании.

Визит Зебро в Венгрию состоялся через несколько дней после того, как прокуратура направила в Сейм Польши ходатайство о снятии с политика иммунитета и привлечении его к ответственности по делу об использовании шпионского программного обеспечения Pegasus.

"Как думаете, будет убежище или нет?" – саркастически прокомментировал это глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Глава МИД Польши намекнул на подобную ситуацию с другим бывшим чиновником и заместителем Зебро – Марчином Романовским, который сбежал от польского правосудия в Венгрию и получил там убежище в декабре 2024 года.

Этот шаг Будапешта подорвал польско-венгерские отношения.