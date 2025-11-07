СМИ: Рубио считает Вэнса фаворитом в борьбе за выдвижение в президенты США

Госсекретарь США Марко Рубио в частных разговорах заявляет, что вице-президент Джей Ди Вэнс является фаворитом в борьбе за выдвижение от Республиканской партии на президентских выборах 2028 года.

Об этом говорится в публикации Politico, сообщает "Европейская правда".

Кроме того, как отмечает издание, Рубио заявил о готовности поддержать Вэнса, если тот решит баллотироваться.

"Марко четко дал понять, что Джей Ди станет кандидатом от Республиканской партии, если он этого захочет. Он сделает все, что в его силах, чтобы поддержать вице-президента в этих усилиях", – сказал близкий к Рубио источник.

Как отмечает издание, частные комментарии Рубио являются ярким примером того, как некоторые республиканцы уже готовятся к борьбе за преемственность после Дональда Трампа, хотя с начала его второго президентского срока прошел всего год.

Трамп неоднократно называл Вэнса и Рубио своими двумя наиболее вероятными преемниками. Оба они настаивают, что являются хорошими друзьями и между ними нет соперничества.

"Никто не ожидает, что Марко уйдет в отставку из правительства и начнет критиковать действующего вице-президента", – сказал другой собеседник.

Третий человек, близкий к Белому дому, сказал, что "ожидается, что Джей Ди будет [кандидатом], а Рубио – вице-президентом".

Согласно опросу Politico, Вэнс является главным фаворитом среди тех, кто голосовал за Трампа в 2024 году. 35% респондентов заявили, что он является человеком, которого они больше всего хотели бы видеть кандидатом в президенты в 2028 году. Зато только 2% назвали Рубио. Еще 60% заявили, что не знают, кого они хотели бы видеть кандидатом в 2028 году, или не хотели бы никого, а 28% назвали Трампа.

Ранее Трамп также говорил, что во время президентской кампании 2028 года не будет выдвигать свою кандидатуру на пост вице-президента, чтобы остаться у власти.

По данным февральского опроса, более половины американцев предполагают, что Дональд Трамп будет претендовать на третий президентский срок.

Читайте подробно на эту тему: Неизбывный Трамп: решится ли президент США идти на третий срок.