Замминистра культуры Литвы, ездивший в РФ после оккупации Крыма, подал в отставку

Заместитель министра культуры Литвы Александрас Брокас, который вступил в эту должность во вторник, 4 ноября, заявил, что уходит в отставку.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

Брокас, который пару дней пробыл в должности заместителя министра культуры Литвы, в пятницу, 7 ноября, подал в отставку. Он объяснил такое решение "чувством ответственности".

"В последние дни в публичной сфере велось много дискуссий, интерпретаций и спекуляций относительно моей личности. Кое-что из этого не основывалось на правде, а было скорее атакой на мою репутацию, направленной не только против меня, но и против самой идеи культуры – свободной, открытой и творческой", – сказал он.

Поэтому Брокас заявил, что уходит в отставку, чтобы принцип "культура начинается с достоинства" был сохранен.

"Чтобы министерство могло работать без тени разрушения, а общество не имело сомнений в его прозрачности", – отметил он.

Стоит заметить, что ранее политик заявил, что несколько раз был в России и посещал столицу страны-агрессора после оккупации Крыма в 2014 году.

Премьер-министр Инга Ругинене обещала в ближайшее время представить кандидатуру на должность министра культуры.

Должность министра культуры Литвы остается вакантной с тех пор, как предыдущий глава ведомства Игнотас Адомавичюс продержался на посту всего неделю и был вынужден уйти в отставку.

Перед этим в Литве прошли протесты против назначения Адомавичюса, который представляет ультраправую партию "Заря Немана", на должность министра культуры.