В Британии арестовали преступника, которого ошибочно выпустили на свободу

Британская полиция арестовала Брагима Каддура Шерифа, осужденного за сексуальные преступления, которого ошибочно освободили из тюрьмы.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

Арест 24-летнего алжирца в Лондоне состоялся после резкого увеличения количества ошибочно освобожденных заключенных.

Охота на Каддура Шерифа началась через несколько дней после случайного освобождения эфиопского мигранта Хадуша Кебату, чья судимость вызвала протесты возле отеля, где проживали лица, искавшие убежища.

Каддур Шериф был ошибочно освобожден 29 октября. Другой заключенный, мошенник Уильям Смит, также был ошибочно освобожден, но позже сам сдался.

Напомним, недавно из Британии депортировали мигранта, дело которого вызвало насильственные протесты возле отеля The Bell.

38-летний Хадуш Герберсласи Кебату был приговорен в сентябре к 12 месяцам заключения за сексуальное насилие над 14-летней девочкой и женщиной.

24 октября его случайно освободили из тюрьмы, после трехдневных поисков его нашли и задержали. После этого Кебату решили депортировать.

После этого британские СМИ писали, что страна выплатила мигранту 500 фунтов стерлингов за депортацию в Эфиопию.