Британия сняла санкции с президента Сирии

Британское правительство в пятницу отменило санкции против нынешнего сирийского президента Ахмеда аль-Шараа – лидера группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), которая сыграла ключевую роль в свержении режима Башара Асада в Сирии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Кроме аль-Шараа, санкции Британии были также отменены в отношении министра внутренних дел Сирии Анаса Хаттаба.

Оба ранее подпадали под финансовые санкции, направленные против "Исламского государства" и "Аль-Каиды" (ХТШ было крылом "Аль-Каиды", но позже заявило о разрыве связей с ней).

Это произошло после того, как Совет безопасности ООН в четверг также снял санкции с президента Сирии.

Тем временем стало известно, что президент Сирии Ахмед аль-Шараа планирует посетить Вашингтон 10 ноября и встретиться с президентом Трампом в Белом доме.